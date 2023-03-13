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أمطار غزيرة ورعد وبرق ينير سماء القليوبية.. صور

الإثنين، 13 مارس 2023 07:21 م
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينير سماء القليوبية.. صور أمطار غزيرةبالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت مدن محافظة القليوبية، مساء اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى انتشار البرق والرعد في سماء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ، لرفع تراكمات المياه بالمجازر والشوارع الرئيسية بالمحافظة.
 
ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، معدات وسيارات شفط المياه من الشوارع وتمركزها بالمناطق الحيوية، التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، لسرعة رفعها أولا بأول، وسط انعقاد غرفة عمليات الشركة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان محافظة القليوبية.
 
وكشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، لافتا إلى أننا نتأثر اليوم بكتل هوائية جنوبية غربية مع نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة مع ارتفاع درجات الحرارة.
 
وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بداية من غد الثلاثاء، تشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية ، حيث تنخفض درجات الحرارة وتصل ل 20 درجة على القاهرة .
 
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (1)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (1)

أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (2)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (2)

أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (3)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (3)

أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (4)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (4)

أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (5)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (5)

أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (6)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (6)

أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (7)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (7)

أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (8)
أمطار غزيرة ورعد وبرق ينيران سماء القليوبية (8)

 


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