محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان القوافل الطبية في العكرشة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أعمال القوافل الطبية التي نظمتها الجامعة بقرية العكرشة دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبتنسيق الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وولاء صلاح مدير التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، أن القافلة الطبية الجاري تنفيذها تأتي ضمن أعمال خطة المحافظة والجامعة لتطوير منطقة العكرشة الصناعية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الطبية، مشيرا إلى أنه جارى تحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية رسمية، تتمتع بكافة خدمات البنية التحتية اللازمة؛ لتصبح منطقة صناعية متكاملة الخدمات لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار؛ بهدف خلق فرص عمل للشباب.

وأشاد محافظ القليوبية، خلال اللقاء، بدور جامعة بنها في تنفيذ القوافل المتكاملة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً.

من ناحيته أكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها في خدمة المجتمع في كافة المجالات والمشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية حيث تنظم الجامعة القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا، ويتم صرف العلاج بالمجان للمرضى، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مُتابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة والعلاج على نفقة الدولة بما يليق بكرامة الإنسان المصري.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة تعتبر بمثابة شريك أساسي للمحافظة ورئيسي في عمليات التطوير الاجتماعي والتنمية الشاملة وحل مشاكل المجتمع المحيط بها، لافتا إلى أن القافلة الطبية استهدفت إجراء الكشف الطبي على أهالي قرية العكرشة وتقديم خدمات طبية متميزة لهم في مختلف التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلي أن الجامعة سوف تعد خطة لإمداد القرية بعدد من الأساتذة المتخصصين في التخصصات الطبية طبقا للاحتياجات التي تطلبها مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة سوف تقوم بدراسة نوعية المصانع في قرية العكرشة وآليات توفيق أوضاعها وذلك من خلال أساتذة متخصصين في هذا المجال من كليات الجامعة.

وبدوره قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، مضيفاً أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات "الأطفال، والصدر، والرمد"، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 211 حالة تنوعت ما بين 97 حالة أطفال، و37 حالة صدر، و77 حالة رمد وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.