أخبار 24 ساعة..رئيس شعبة الأرز: ما عندناش أزمة فى السلعة ومتوافرة بالأسواق

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس شعبة الأرز: ما عندناش أزمة فى السلعة ومتوافرة بالأسواق

الأرصاد: أتربة ورمال على مناطق من أقصى غرب البلاد نتيجة لنشاط الرياح