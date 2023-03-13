أخبار 24 ساعة..رئيس شعبة الأرز: ما عندناش أزمة فى السلعة ومتوافرة بالأسواق

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
رئيس شعبة الأرز: ما عندناش أزمة فى السلعة ومتوافرة بالأسواق
التعليم: حصول الطالب على الدرجة الأعلى باختبار شهرى مارس وأبريل
وزير الكهرباء: محطة الضبعة تسير بخطى سريعة بفضل دعم القيادة السياسية
وزيرا التعليم العالى والشباب والخشت يفتتحون صالون رؤى الشباب بجامعة القاهرة
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط نهاية العام بـ9 مليارات جنيه
تشميع شركة شحن فى الدقى لإدارتها دون ترخيص وتغيير نشاطها من سكنى لإدارى
الأرصاد: أتربة ورمال على مناطق من أقصى غرب البلاد نتيجة لنشاط الرياح
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