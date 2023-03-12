وزير الكهرباء: محطة الضبعة تسير بخطى سريعة بفضل دعم القيادة السياسية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أن البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء يسير بخطى سريعة بفضل دعم القيادة السياسية لهذا المشروع للاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من هذه المحطة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أنه تم الانتهاء من تشغيل الرصيف البحري لاستقبال أول معدة طويلة الأمد للمفاعل النووي الاول خلال الاسبوعين القادمين ، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المفاعل النووي المصري الأول فى 2028.

أعلنت هيئة المحطات النووية أنه بعد استيفاء الهيئة لمتطلبات التشغيل للرصيف البحري من مختلف الجهات الوطنية المعنية، بدأت رحلة إبحار السفينة التي تحمل أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى) منذ عدة أيام وذلك من مدينة سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية إلى رصيف الضبعة البحري بجمهورية مصر العربية حيث من المخطط أن تصل خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

و قالت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة الهامة والعلامة الفارقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية وفق البرنامج الزمني بعد إتمام عمليات الفحص والتدقيق على المعدة في روسيا الاتحادية وأيضا بعد الانتهاء من إجراءات الشحن وحصول الهيئة على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري.