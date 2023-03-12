اليوم السابع
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التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط نهاية العام بـ9 مليارات جنيه

الأحد، 12 مارس 2023 07:48 م
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط نهاية العام بـ9 مليارات جنيه المهندس خالد صديق
كتب محمد شرقاوى

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قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوقة التنمية الحضرية، إن حدائق الفسطاط يتم تطويرها على مستوى عالمى على مساحة 500 فدان، ويوجد بها منطقة استثمارية وتجارية وثقافية ترفيهية وسكنية، مضيفا أن تكلفة المشروع حوالى 6 مليارات جنيه، والمنطقة السكنية تكلفت 3 مليارات جنيه. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة : "المنطقة الترفيهية سيتم الانتهاء منهم في شهر يونيو المقبل.. ويوجد 3 تبات سيتم زراعتهما.. والمبانى هتكون قليلة في الحديقة والمساحة الخضراء كبيرة جدا بها.. وهذا المشروع يدر عائد على الدولة". 
 
وتابع : "هناك مستثمرين أجانب يعرضون على الاستثمار في حديقة الفسطاط وفى مناطق أخري ويؤكدون على أن مصر مناخ خصب للاستثمارات بها.. وساحة مسجد عمرو بن العاص تم الانتهاء من تطويرها بنسبة 99%، وكذلك المنطقة الاستثمارية والتبات المزروعة سيتم الانتهاء منها فى شهر يونيو". 
 
وأوضح : "المشروع بالكامل سيتم الانتهاء منه فى نهاية العام الجاري.. وحجم العمالة بالمشروع كبيرة جدا نعمل على مدار 24 ساعة لضغط المدة في تسليم حدائق الفسطاط فى المدة الزمنية المحددة". 
 
 

خالد صديق

حدائق الفسطاط

الفسطاط

لبنى عسل

تنمية الحضر



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