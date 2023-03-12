رئيس شعبة الأرز: ما عندناش أزمة فى السلعة ومتوافرة بالأسواق

كتب محمد شرقاوى

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز ، تفاصيل توافر الأرز في الأسواق؛ مع قدوم شهر رمضان خلال أسبوعين، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في توافر هذه السلعة على مدار العام بالأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، إن أسعار الأرز الأبيض في معارض أهلاً رمضان أرخص من الأرز الشعير؛ مؤكدًا أنه موجود ومتوافر، ولا توجد أزمة في الأرز.

وأضاف أن الأرز متوافر على مدار العام، مؤكدًا أن الأرز المستورد سيصل منصف الشهر الجاري، كما سيتم استقدام أرز تمويني من الخارج، نافيًا أن تشهد الأسواق أي نقص في سلعة الأرز على مدار العام.

يذكر أن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، قال إن وزارة التموين تحركت لمواجهة ارتفاع طن الأرز وأعلنت عن مناقصة لتوريد الأرز المستورد، موضحا أنه تباعا سيتم توفير 50 ألف طن فى التموين كل أسبوع.

وأضاف رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، اليوم تم توفير الأرز بـ 14 ألف و500 جنيه للطن، ولكن اللأهم سيكون هناك استقرارا فى أسعار الأرز، على مدار العام ولن يكون هناك صعود فى حالة الاستيراد المستمر وتثبيت الكميات المعلن عنها، موضحا أن كيلو الأرز درجة أولى فى الجملة 23 جنيه.