رفع 311 حالة إشغال وتحرير غرامات فورية لسيارات مخالفة فى حملة بالدقى

كتبت - مرام محمد

واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة حملاته اليومية المفاجئة ل رفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الإطار، شن الحى تحت غطاء أمني من قسم شرطة الدقي ومباحث المرافق، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، أسفرت عن رفع 311 حالة إشغال وإيداع المضبوطات في مخازن الحي، والتنسيق مع هيئة النظافة لرفع كافة المخلفات بعد رفع الإشغالات.

وشهدت الحملة، تحرير غرامات فورية للسيارات المخالفة في شوارع التحرير والسودان والسد العالي، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق لمديرية أمن الجيزة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حي الدقي كان قد شن تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة ناهيا وكباري المشاة وكذا منطقة كوبري الخشب، أسفرت عن رفع 596 حالة إشغال للباعة الجائلين.