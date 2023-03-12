وزيرة التنمية الاجتماعية بسنغافورة تشيد بتجربة مصر فى القضاء على ختان الإناث

محمود راغب

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة "CSW67 "بنيويورك، بسون إكسويلينغ وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بسنغافورة على هامش اجتماعات اللجنة.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود في مصر في القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله خاصة قضية ختان الإناث، مؤكدة أن القضاء على تلك الممارسات الضارة تعد أحد الالتزامات الدستورية والقانونية الرئيسية للحكومة المصرية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتضمن محور خاص بالحماية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030 ، حيث انخفضت نسبة ختان الإناث في مصر من 21٪ في عام 2014 إلى 14٪ في عام 2021 للفئة العمرية 0-19.

وأضافت رئيسة المجلس أن مصر لديها إطار دستوري وتشريعي قوي ، مشيرة إلى أن قانون العقوبات جرم ختان الإناث، حيث تم تعديله 3 مرات لسد أي ثغرة قانونية قد يتضمنها القانون، كما تضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية، وفرض عقوبات مستقلة على الأطباء والعاملين في مجال التمريض، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، بالإضافة إلى عقوبات لتجريم أي شخص روج أو دعا أو شجع أو حرض على الجريمة، إلى جانب عدة آليات لحماية الفتيات من هذه الممارسة مثل لجان حماية الطفل في جميع المحافظات، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، والخط الساخن للمجلس القومي للمرأة 15115.

وأضافت رئيسة وفد مصر أن الحكومة المصرية أنشأت أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تضم أصحاب المصلحة المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية والدينية الهامة، مؤكدة على أهمية تنسيق جهود جميع تلك الكيانات للإسراع بالقضاء على هذه الممارسة، مشيرة إلى أن اللجنة أطلقت إطارها العملي للسنوات القادمة والذي تم بالتشاور مع الشركاء الوطنيين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الدوليين.

كما أكدت الدكتورة مايا الى أهمية العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والأشخاص الأكثر احتياجا لمواجهة كافة اشكال العنف الذي قد يتعرضن اليه. كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الي برنامج " معا في خدمة الوطن " المكون من نخبة من أفضل الواعظات والمكرسات والراهبات والائمة ، بهدف توعية المواطنين والمواطنات على أرض الواقع بجميع القضايا التي تخص المرأة.

وأشادت الوزيرة السنغافورية بتجربة مصر في قضية القضاء على ختان الإناث ، مؤكدة اهمية دراستها للاستفادة منها

وأكدت على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والأخذ في الاعتبار وضع السيدات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن سنغافورة وضعت مجموعة من السياسات لحماية المرأة من الاشكال المختلفة للعنف، مؤكدة على ضرورة العمل المجتمعي لحل مثل هذه القضايا.