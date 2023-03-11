الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. فحص 1.8 مليون سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين" السبت، 11 مارس 2023 05:00 م وزارة الصحة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. الصحة: فحص 4 ملايين و544 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات.. اليوم المالية: 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة لتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي الصحة تصدر تحذيرات هامة حول تناول المسكنات بدون استشارة الطبيب.. تفاصيل الصحة:فحص 1.8مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية «العناية بصحة الأم والجنين» تعرف على الأيام المحددة لكل جامعة للتقديم فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. صور استمرار مد معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة.. التفاصيل السكة الحديد تعدل مواعيد عدة قطارات لتناسب شهر رمضان.. تفاصيل خليك واعى.. لا صحة لاستيراد لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق (إنفوجراف) غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وأتربة عالقة ورياح نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة وزيرة الهجرة تستقبل مستثمرا مصريا بارزا بأمريكا لبحث الاستثمار في مصر التعليم: أسئلة الثانوية تتضمن إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة الموافقة على المشروعات البيئية خلال أسبوع بدل 60 يوما .. اعرف التفاصيل وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام الصحة: استكمال خطة الإحلال والتجديد بماكينات الكلى ومحطات معالجة المياه الرى تصدر قرارًا هامًا بشأن مشروعات الصرف وحفظ محصول القمح نظافة القاهرة تسمح بالتصوير الفوتوغرافى داخل مشتل البراجيل.. صور الزراعة: الدولة تهتم بالتعاونيات كأسلوب شعبى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية وزير القوى العاملة يتفقد لجان الانتخابات التكميلية العمالية لممثلي إدارات 5 شركات وزيرة التضامن تعلن انطلاق معرض ديارنا عربية للعبايات ومستلزمات رمضان الخميس الجامع الأزهر يعلن خطة رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بجزء كامل مايا مرسى تجتمع بنائبة رئيس لجنة العمل المعنية بالطفل والمرأة الصينية وزير الصحة يتابع مؤشرات انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية للمبادرات الصحية الزراعة: معرض دائم للزهور والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتكنولوجيا الزراعة الذكية اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأربعاء، 08 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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