أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم: طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل
شيخ الأزهر ورئيس وزراء المجر يؤكدان تضامنهما فى الحفاظ على كيان الأسرة
وزيرة التضامن لـ"النواب": الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه
القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت
مجلس جامعة الأزهر يوافق على مقترح فتح كلية للخدمة الاجتماعية للبنين
مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العدادات
القوى العاملة تستعرض جهود مصر فى القضاء على عمالة الأطفال بمؤتمر ساحل العاج
التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع تسرى على مناهج الطلبة المصريين فى الخارج
وزير الصحة: 3 مذكرات تعاون مع الشركات القطرية لتطوير الخدمات الصحية
محور الفشن يربط المحاور المرورية الطولية ويزيد فرص النيل ببنى سويف.. فيديو
القصير: قطاع الزراعة يتأثر مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
الصحة: استخدام "الكورتيزون" لعلاج النحافة غير صحيح ويسبب ضعف المناعة
التضامن توجه بتسهيل صرف معاشات مارس اعتبارا من غد
"القوى العاملة" تعلن فرصا تدريبية فى مجال السياحة والفنادق.. اعرف التفاصيل
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