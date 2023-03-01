اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم: طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل
شيخ الأزهر ورئيس وزراء المجر يؤكدان تضامنهما فى الحفاظ على كيان الأسرة

وزيرة التضامن لـ"النواب": الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه

القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت

مجلس جامعة الأزهر يوافق على مقترح فتح كلية للخدمة الاجتماعية للبنين
مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العدادات
القوى العاملة تستعرض جهود مصر فى القضاء على عمالة الأطفال بمؤتمر ساحل العاج
التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع تسرى على مناهج الطلبة المصريين فى الخارج
وزير الصحة: 3 مذكرات تعاون مع الشركات القطرية لتطوير الخدمات الصحية
محور الفشن يربط المحاور المرورية الطولية ويزيد فرص النيل ببنى سويف.. فيديو
القصير: قطاع الزراعة يتأثر مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
الصحة: استخدام "الكورتيزون" لعلاج النحافة غير صحيح ويسبب ضعف المناعة

 

 


التربية والتعليم

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

الجامعات



الموضوعات المتعلقة

أخبار 24 ساعة.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:01 ص

أخبار × 24 ساعة.. مد الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسبة عيد الأم

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية بتاريخ مصر

الخميس، 23 فبراير 2023 12:10 ص

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات 500 جنيه

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. الزراعة: لا يوجد مشكلة فى الأسمدة والتعاونيات سيكون لها دور ملموس

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة