اليوم السابع
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التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع تسرى على مناهج الطلبة المصريين فى الخارج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:40 م
التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع تسرى على مناهج الطلبة المصريين فى الخارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الحرص على مصلحة الطلبة المصريين فى الخارج وأسوة بزملائهم فى الداخل تم تحديد أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للاطلاع والتعلم الذاتى فقط، مؤكدة أن الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى تسرى على مناهج الطلبة المصريين فى الخارج فى إطار تخفيف العبء على الطلبة للتناسب مع قصر مدة الفصل الدراسي الثاني بما لا يخل بنواتج التعلم.
 
وكان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح بأن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.
 
وأهاب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الاجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التربية والتعليم

الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محذوفات المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني



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