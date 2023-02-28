اليوم السابع
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النقل: تجهيز قطارى تالجو لتشغيلهما على خطين من القاهرة للإسكندرية وأسوان

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:15 م
النقل: تجهيز قطارى تالجو لتشغيلهما على خطين من القاهرة للإسكندرية وأسوان قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه يجري تجهيز القطارين الثالث والرابع من قطار تالجو لبدء التشغيل، على خطى القاهرة الإسكندرية، والقاهرة أسوان، مشيرا إلى أنه جار استكمال توريد باقى 6 قطارات تالجو بالإضافة إلى قطار هدية للشعب المصرى. 
 
وأضاف وزير النقل، إلى أن صفقة قطارات تالجو الأسبانية، مولها البنك الأوربى للتنمية، واستقبلنا 4 قطارات حتى الآن وتم تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، والثاني على خط القاهرة / الاقصر.
 
وأشار وزير النقل، إلى أنه سبق وتم الاتفاق مع تالجو الإسبانية على إجراء الصيانة اللازمة لقطارات تالجو في ورشة تالجو بورش الفرز، وكذالك الاتفاق مع وابتك الأمريكية لإجراء الصيانة اللازمة لجرارات GE بورش التبين ومهمشة. 
 
وبالنسبة لمواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الأقصر، وكذلك اسعار ومواعيد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الإسكندرية كالتالي.. 
 

مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية:

يعمل القطار يوميا عدا يوم السبت، الساعة 2 عصرا من القاهرة للاسكندرية، والساعة 5.55 صباحا من الاسكندرية للقاهرة، يوميا عدا الجمعة والسبت.
وفى يوم الجمعة يتم تشغيل قطار مخصوص من الإسكندرية للقاهرة الساعة 9 صباحا وهذا الموعد كل يوم جمعة فقط.
أسعار التذاكر للدرجة الأولى من القاهرة للاسكندرية والعكس، 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيه للدرجة الثانية. 
 

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الأقصر واسعار التذاكر:

أسعار تذاكر قطار تالجو من القاهرة لأسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه. 
من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه. 
من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه. 
من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.  
تبدأ الرحلة من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الاحد ويصل الاقصر الساعة 8,50 صباح. 
القطار يقف بمحطات [ الجيزة –اسيوط –سوهاج –قنا ].
أيام التشغيل من القاهرة للاقصر، الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. 
يعود القطار من محطة الاقصر الساعة22,00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب. 
أيام قيام القطار من الأقصر للقاهرة، الإثنين والاربعاء والجمعه من كل أسبوع.

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