التعليم: طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل

كتب الأمير نصرى

قال شادى زلطة المتحدث الإعلامى ل وزارة التربية والتعليم ، إن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أعلن منذ شهر ونصف عن جداول الامتحانات، حتى يستعد أولياء الأمور لذلك، موضحا أنه تم وضع جداول الامتحانات بفروق معينة بين المواد حتى لا يحدث ضغط على الطلاب، وهو ما تم تحقيقه.

أضاف شادى زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" أن معايير وضع الجدول ركزت على الفوارق الزمنية ما بين المواد التى قد تشكل صعوبة على الطلاب والفروق ما بين أيام الامتحانات، مؤكدا أن الجداول لاقت إشادة من أولياء الأمور والطلاب.

أوضح شادى زلطة أن النماذج الإسترشادية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وهى نموذج للامتحان لتدريب الطلاب على الامتحانات، وشكلها وطبيعة الأسئلة، حتى لا يكون لدى الطلاب حالة من التوتر من الامتحانات، لافتا إلى أنه بدأ التنسيق لكافة الخطوات المقبلة فيما يتعلق بأرقام الجلوس وتحديد اللجان، وتأمينها.