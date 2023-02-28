اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:41 م
القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت وزارة القوى العاملة
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، وفاة 4 وإصابة 3 آخرين من العمال المصريين في الكويت، وأن جثامين الذين لقوا مصرعهم وصلت القاهرة صباح اليوم، حيث أكدت الوزارة في بيان لها إنها تابعت من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، حالة العمال المصريين ضحايا حادث تصادم وانقلاب ثنائي في طريق المطلاع باتجاه العبدلي أثناء توجههم الى عملهم، مشيرة أنه وبالتنسيق مع القسم القنصلي تم إنهاء إجراءات شحن الجثامين الى ارض الوطن على رحلة الجزيرة رقم 701، اليوم الثلاثاء، وأنه جاري المتابعة مع شركة التأمين لمعرفة هل مؤمن عليهم من عدمه.

وذكر مكتب التمثيل العمالي في تقريره أنه يتابع هذه الواقعة تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الدولة والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم.

وأوضح إمام العاصى المحلق الإدارى بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره للوزارة، أنه تم متابعة العمال المصريين ضحايا حادث تصادم وانقلاب ثنائي في طريق المطلاع باتجاه العبدلي أثناء توجههم إلى عملهم حيث لقي 4 مصرعهم وهم: مينا حليم ميخائيل كامل، وراضي عشم شفيق حنين، ومدحت مكرم بولس مسعود من مواليد محافظة أسيوط، وسامي شكري جميل ونيس من محافظة قنا، كما أصيب 3 اخرون داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات وهم: المقاول عيد ناجح فراج والذى يعاني من كسور بالقدم وتجمعات دموية بالرأس والبطن، وبيتر سعد صدقي موسي يعاني بكسور بالوجه واليد اليمني، وعادل داوود سليمان يعاني بكسور بالجمجمه ونزيف وتم التواصل مع أبناء عمومهم بالكويت، وأفادوا بأن جميعهم يعملون "أعمال حرة"، لدى مقاول من الباطن والمقاول من ضمن المصابين وتم تسجيل قضية رقم 23/2023 مرور المطلاع .

وأضاف الملحلق الإدارى، أنه تم التنسيق مع القسم القنصلي لإنهاء إجراءات شحن الجثامين الى أرض الوطن، وتم ابلاغ عزاء وزير القوى العاملة لذوى المتوفيين وتمنيه الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكداً حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم .


القوى العاملة

العمالة المصرية

العمالة المصرية في الكويت

الكويت



الموضوعات المتعلقة

"القوى العاملة" تعلن فرصا تدريبية فى مجال السياحة والفنادق.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:50 م

القوى العاملة تفتتح فعاليات الدورات التدريبية المجانية لذوى الهمم بأسيوط

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:36 م

القوى العاملة تعلن 180 فرصة عمل لذوى الهمم بالقاهرة والإسكندرية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:20 م

رابط التقديم على ملتقى توظيف القوى العاملة لذوى الهمم.. 1503 وظائف

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:00 ص

"القوى العاملة" تعلن توفير 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين بأسوان..التفاصيل

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:00 ص

وزير القوى العاملة يلتقى سفير بنجلاديش فى القاهرة لبحث الملفات المشتركة

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة