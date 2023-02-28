اليوم السابع
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مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العدادات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:35 م
مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العدادات العداد الكهربائى
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم تركيب العدادات الخاصة بعقاره الكائن بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
 
وقال الجهاز إنه بدراسة موضوع الشكوى د مع شركة التوزيع المشكو في حقها تبين ما يلي:
 
1- تم إجراء معاينة للعقار الخاص بالشاكي وتبين أن سبب التأخير في تركيب العدادات هو وجود مهمات كان لابد من تركيبهم أولاً.
 
2- تم تركيب المهمات المطلوبة.
 
3-  تم تركيب الأعمدة المطلوبة.
 
4- تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-  من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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