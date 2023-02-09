مبادرة للدعم النفسى وأخرى لإعادة تدوير الأوراق ضمن برنامج "نتشارك" بكفر الشيخ

اختتمت أربعة ورش تدريبية بمراكز شباب كفر الشيخ، ضمن برنامج "نتشارك" المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى 12 محافظة، والورش التدريبية اليوم بمراكز شباب "قبريط، دسوق، منشأة عباس، بيلا، برج البرلس " أدارها مدربو البرنامج "أميرة شاهين، اشرقت احمد، هدير هانى، نغم احمد ذكى، سعد احمد " بمشاركة أعضاء برلمان الشباب والنشء من عمر 13 حتى 19 عامًا وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الشباب فى ختام الورش التدريبية بمراكز شباب " دسوق وقبريط وبرج البرلس ومنشأة عباس " ونتج عنها بعض المبادرات مازال الشباب عاكفين على دراستها واستكمال جوانبها كان أبرزها " مبادرة وضع سلات بجانب ماكينات الصرف الآلى بالبنوك والأماكن العامة، لحل مشكلة إهدار الأوراق الملقاة على الأرض بعد الإنتهاء من صرف النقود بهدف إعادة تدويرها، كما قدم المتدربين فكرة مبادرة أخرى وهى تقديم خدمة الدعم النفسى الكترونيا عبر تطبيق تليجرام.

يقدم التدريب بمراكز الشباب لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة فى تنفيذ المبادرات المجتمعية التى ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعى، المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة ".

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج نتشارك بمحافظات " كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر" من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا وبمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية، تنفيذ فريق عمل إدارة التعليم المدنى وفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.