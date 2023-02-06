الشباب والرياضة تطلق فعاليات برنامج "نتشارك" فى دمياط.. صور

دمياط معتز الشربيني

نفذت وزارة الشباب والرياضة برنامج "نتشارك"، فى أول انطلاقة له بمحافظة دمياط، واستضاف مركز شباب مدينة ميت أبوغالب، فعاليات البرنامج في أول يوم بمشاركة 15 شخصا، للتدريب على دليل ومحتوى البرنامج خلال أيام انعقاده، بتنفيذ مدرب البرنامج عبد الحليم زكريا عبدالحليم، ومدرب أحمد صلاح البدرى، ومدربة نورهان عبده زكريا ومدربة فاطمة محمد الجابرى، وذلك بمتابعة الاستشارى أحمد نجم والمنسق الإدارى رحاب عيسى والمنسق الفنى محمد فتحى، ويستمر التدريب بمراكز الشباب المذكورة خلال 4 أيام تدريبية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، قد أطلقت أولى فعاليات البرنامج القومي"نتشارك"، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في 12 محافظة "دمياط، شمال سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر".

ويُنفذ برنامج "نتشارك" من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية 13 لـ 19 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة، للمساهمة في تنفيذ 288 مبادرة في المحافظات سالفة الذكر، حيث ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة (تمكين الفتيات بكل أنواعه، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.