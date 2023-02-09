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أخبار × 24 ساعة.. التموين: عقوبة النسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه

الخميس، 09 فبراير 2023 12:13 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: عقوبة النسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه وزارة التموين - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

وزارة الأوقاف تنشر نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ29
 
رانيا المشاط تستعرض الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
 
وزير التعليم يكشف استعدادات الوزارة للفصل الدراسى الثانى.. إنفوجراف
 
التموين: العقوبة المادية للنسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه
 
التعليم: إجراء امتحان شهر فبراير لصفوف النقل فى الأسبوع الأول من مارس
 

 


اخبار 24 ساعه

وزاره الاوقاف

القران الكريم

رانيا المشاط

الامم المتحده

التنميه المستدامه

التموين

الاوكازيون



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