أخبار × 24 ساعة.. التموين: عقوبة النسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة الأوقاف تنشر نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ29
رانيا المشاط تستعرض الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وزير التعليم يكشف استعدادات الوزارة للفصل الدراسى الثانى.. إنفوجراف
التموين: العقوبة المادية للنسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه
التعليم: إجراء امتحان شهر فبراير لصفوف النقل فى الأسبوع الأول من مارس
"التعليم" توقع بروتوكولا لإنشاء مدرسة B.L.S للتكنولوجيا التطبيقية فى التطوير الزراعى
التعليم: التظلم على نتيجة الثانوى العام للترم الأول فى الامتحان الورقى فقط
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