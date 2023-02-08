وزير التعليم العالى يبحث التعاون وتوفير فرص تدريبية للباحثين مع جامعة هال

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور فيليب جيلمارتين، نائب رئيس جامعة هال البريطانية، وروبرت سكيلتون كلارك مسئول التعاون الدولي بالجامعة، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فى المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والبريطانية، لافتًا إلى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وخلال اللقاء، بحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية وجامعة هال البريطانية، وإجراء الأبحاث العلمية فى المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، فضلاً عن التعاون فى مجال الأنظمة التعليمية، واللوائح الدراسية.

كما بحث اللقاء، إمكانية تبادل الزيارات والمهمات العلمية على مستوى الطلاب، والأساتذة، والخبراء، والباحثين بين الجامعات المصرية وجامعة هال البريطانية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب لشباب الباحثين لتنمية قدراتهم التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، وكذلك توفير البرامج الأكاديمية لتنمية المهارات، ودعم القطاع الإداري بالجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور فيليب جيلمارتين حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا للمملكة المتحدة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن جامعة هال تعد من أقدم الجامعات البريطانية، حيث تأسست عام 1927، موضحًا اهتمام الجامعة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع دول شمال إفريقيا في عدد من التحديات العالمية، التي تتعلق بمجالات الصحة الأساسية، وتطوير تقنيات الطاقة الخضراء، وسلاسل الإمداد الغذائي المستدامة، وتخطيط المدن، لافتًا إلى أن الجامعة لديها معاهد بحثية في اللوجستيات، والطب السريري، والبحوث الصحية التطبيقية، وعلوم البيانات.

وأشار نائب رئيس جامعة هال البريطانية إلى أن هناك تعاونًا بين الجامعة وعدد من الجامعات المصرية، (القاهرة، أسيوط، عين شمس، المنصورة) في المجالات المتعلقة بالصحة، وإدارة الأعمال، والسياحة، وعلوم الحاسب، والطب، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لمنح عدد من الدرجات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في مجالات العلوم الساسية، والتسويق، وإدارة الإعمال، والنقل، والإمداد والمحاسبة، والتمويل وإدارة الإعلام، والتجارة الدولية، مؤكدًا حرص الجامعة على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مصر.