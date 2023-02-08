اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: العقوبة المادية للنسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:31 م
التموين: العقوبة المادية للنسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه الأوكازيون
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على التعاملات التجارية، إن عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الشتوي 1000 محل على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين قطاع عام وقطاع استثماري، وقطاع تعاوني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "حتى الآن نسب التخفيضات في الأوكازيون الشتوي، تتراوح بين 20% إلى 50%، والوزارة لا تتدخل من قريب أو من بعيد في تلك النسب، ومن يضع تلك النسب هو صاحب المحل، ولا دخل للوزارة بذلك".

وقال: "في حالة وجود نسب وهمية في الأوكازيون، يتم تحرير محضر ضد صاحب المكان، ويتم إحالته إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراء قضائي، ونسب العقوبة المادية تتراوح ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه، لأن ذلك يعد سلوك مخادع للمواطنين، لذلك عقوبته شديدة".

وتابع: "أول نصيحة أتوجه إليها للمواطنين، ألا يشتري من أول محل، بل عليه أن يتجول في مختلف المحلات، هذا أكثر فائدة له بالتأكيد، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على الفاتورة الضريبية لأنها حقه القانونى".


التموين

وزارة التموين

الاوكازيون

الاوكازيون الشتوى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اليوم.. "صناعة الشيوخ" تناقش استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:00 ص

انطلاق بورصة تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023.. نشرات توعية من وزارة التموين لاستفادة المواطنين من العروض وتجنب الغش.. وخط ساخن لتلقى الشكاوى والتصدى لتخفيضات الأسعار الوهمية

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:00 ص

وزير التموين ينعى المهندس شريف إسماعيل: عمل بجد واجتهاد لصالح الوطن

الأحد، 05 فبراير 2023 09:47 ص

ضبط مخالفات أثناء حملة لوكيل وزارة التموين على المخابز فى الدقهلية

السبت، 04 فبراير 2023 03:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة