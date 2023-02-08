وزير الأوقاف يعلن إنشاء إدارة متخصصة لرعاية المواهب والنوابغ

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف، إنشاء إدارة متخصصة بالأوقاف لرعاية المواهب والنوابغ في مجال الدعوة و القرآن الكريم مع تشكيل لجنة إشرافية تضم شخصيات عامة وكوادر متخصصة لرعايتهم وتنمية مواهبهم علميا ومهاريا .

وكانت قد أعلنت وزارة الاوقاف عن الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، في فرع حفظ القرآن وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، وهو المتسابق: ماهر محمد عبد النبي فرماوي - مصر - فاز بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

كما أعلن عن الفائز بالمركز الثاني في نفس الفرع، هو المتسابق : عبد الله عز الدين عبد الرحمن - السودان - فاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

وأعلنت نتيجة الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن) في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

وكان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم صباح السبت بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، و‏الدكتور نظير عياد نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الديار ‏المصرية، ‏وعدد من العلماء والسفراء والإعلاميين، وضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين تحت اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.