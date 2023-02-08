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بمنهج شهر فبراير..

التعليم: إجراء امتحان شهر فبراير لصفوف النقل فى الأسبوع الأول من مارس

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:02 م
التعليم: إجراء امتحان شهر فبراير لصفوف النقل فى الأسبوع الأول من مارس الدكتور رضا حجازى وزير التربةي والتعليم
محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2022، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.
 
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.  
 
وأكد الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية. 
 

التربية والتعليم

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