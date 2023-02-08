اليوم السابع
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القوى العاملة: استرداد مستحقات مصرى توفى فى حادث بالإمارات

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:12 م
القوى العاملة: استرداد مستحقات مصرى توفى فى حادث بالإمارات وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن مساعدة أسرة المصرى المتوفى م.ك.ع،  والذي توفى في حادث سير داخل الدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى كان مسافراً إلى الدولة زيارة وليس بعقد عمل، والمساعدة في استرداد الدية الشرعية لأسرة المتوفى والبالغ قيمتها 200 ألف درهم بما يعادل مليون و649 ألف جنيه، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل المستمر والدائم والمتابعة لأحوال المواطنين المصريين  المقيمين  بدولة الامارات العربية المتحدة ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم .

وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات إن المكتب خاطب أسرة المتوفى لإرسال إعلام الوراثة في أسرع وقت ممكن للحصول على مستحقاته، كما تابع تحصيل المبلغ من شركة التأمين طبقاً لإجراءات الدولة، مقدماً واجب العزاء لأسرة المتوفى نيابة عن وزير القوى العاملة 

وأضافت رئيس المكتب العمالى، أنه بالمتابعة مع الجهات المختصة تم ايداع المبلغ في خزينة المحكمة ومن ثم تم متابعة الصرف لاسرة المتوفي بناء على اعلان الوراثة المصدق، وأكد المكتب حرصه على متابعة حقوق كل العمالة المصرية الموجودة داخل دولة الامارات، وتأكيد دوره في تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الاعمال والعمال في مختلف المنشآت .

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ112 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 217 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

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