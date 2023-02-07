6 طرق لتقليل إجهاد العيون.. منها تمارين يوجا العين

كتبت فاطمة خليل

إجهاد العين هو حالة شائعة عادة ما يتم ملاحظتها بعد التركيز الشديد على نشاط لفترة طويلة، يمكن أن يتراوح هذا من مشاهدة شاشة الكمبيوتر أو قراءة كتاب أو قيادة السيارة لفترة طويلة من الزمن، وقد أصبح أكثر انتشارًا في هذا العصر الرقمي مع الاستخدام المستمر للأجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية هذا يمكن أن يؤدي إلى انزعاج العين ومشاكل أخرى، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تقليل إجهاد العين، بحسب موقع "Health".



أعراض إجهاد العين يتأثر كل شخص بإجهاد العين بشكل مختلف العلامات الأكثر شيوعًا لإجهاد العين هي:

- ألم العيون أو الحكة

- عيون مؤلمة أو متهيجة

- عيون جافة أو دامعة

- رؤية مزدوجة أو ضبابية

- صداع

- آلام الظهر أو الكتفين أو الرقبة

- الحساسية للضوء

- صعوبة التركيز والقراءة

- الشعور بعدم القدرة على الحفاظ على التواصل البصري

قد تواجه واحدًا أو أكثر من هذه الأعراض إذا كنت تعاني من إجهاد العين ومع ذلك ، وفقًا لجمعية البصريات الأمريكية ، فإن جفاف العين والصداع وضبابية الرؤية هي أكثر العلامات شيوعًا لإجهاد العين.

يمكن إدارة هذه الأعراض من خلال استخدام بعض نصائح العناية بالعيون ولكن إذا استمر الألم في عينيك ، يجب استشارة أخصائي العيون لمساعدتك على تجنب إجهاد العين في المستقبل.

أشياء بسيطة يمكنك القيام بها للمساعدة في منع إجهاد العين 1. استخدم قاعدة 20-20-20 طريقة سهلة لمنع إجهاد العين هي الحد من الوقت الذي يقضيه في نشاط واحد يتطلب تركيزًا شديدًا، تشير قاعدة 20-20-20 إلى تحويل تركيزك من النشاط كل 20 دقيقة إلى شئ يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.

2. الحفاظ على مسافة مناسبة من المهم للغاية الحفاظ على المسافة الصحيحة والموضع المناسب أثناء العمل على الأجهزة الرقمية، يجب وضع الشاشة على بعد بضعة أقدام من عينيك والتأكد من عرض الشاشة على مستوى العين أو تحتها بقليل، الأمر نفسه ينطبق على الأجهزة الرقمية أيضًا. 3. ممارسة يوجا العين تأكد أيضًا من موازنة نشاطك مع بعض الأشياء الأخرى التي تتطلب استخدامات مختلفة لعينيك مثل المشي لمسافة قصيرة أثناء وقت الغداء إذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر طوال الصباح.من المهم للغاية الحفاظ على المسافة الصحيحة والموضع المناسب أثناء العمل على الأجهزة الرقمية، يجب وضع الشاشة على بعد بضعة أقدام من عينيك والتأكد من عرض الشاشة على مستوى العين أو تحتها بقليل، الأمر نفسه ينطبق على الأجهزة الرقمية أيضًا. يمكن شد العضلات التي تدعم رؤيتك وعينيك وتكييفها عن طريق ممارسة يوجا العين، يمكنه التحكم في مستويات التوتر لديك وتقليل إجهاد العين.

4. البحث عن الضوء المناسب يمكن أن يكون الضوء غير المناسب، سواء كان خافتًا جدًا أو ساطعًا جدًا، سببًا لإجهاد العين. علاوة على ذلك ، إذا كنت تركز على شيء مثل القراءة بشكل مكثف ، فيجب أن يأتي الضوء من خلفك تأكد أيضًا من أن الشاشات التي يتم عرضها مضاءة بشكل كافٍ. 5. استخدم قطرات العين تتضمن تمارين يوجا العين البسيطة الرمش والنحافة وشد عينيك، يمكنهم فقط توفير الاسترخاء وتقوية عينيك.يمكن أن يكون الضوء غير المناسب، سواء كان خافتًا جدًا أو ساطعًا جدًا، سببًا لإجهاد العين. علاوة على ذلك ، إذا كنت تركز على شيء مثل القراءة بشكل مكثف ، فيجب أن يأتي الضوء من خلفك تأكد أيضًا من أن الشاشات التي يتم عرضها مضاءة بشكل كافٍ. يمكن أن يؤدي عرض الشاشة بشكل مكثف لفترة طويلة إلى انخفاض كبير في عدد المرات التي ترمش فيها عينيك في دقيقة واحدة.

6. أغمض عينيك واسترح عندما ترمش أقل، تصبح عيناك جافة مما يجعلك تشعر بالانزعاج يمكن أن يساعدك استخدام قطرات العين مثل الدموع الاصطناعية في حل المشكلات، بدلاً من ذلك، يمكنك محاولة الوميض كثيرًا عند استخدام الشاشة لمنع التكرار. إذا لم تكن قادرًا على إبقاء عينيك مفتوحتين فهم بحاجة إلى الراحة، في مثل هذه الحالة ، ما عليك سوى الجلوس أو الاستلقاء وإغلاق عينيك.

حاول أن تبقي عينيك مغمضتين وأن تبقي أفكارك مسترخية وغير مركزة قدر الإمكان، استمر في فعل ذلك لبضع دقائق ، حتى تبدأ في الشعور بتحسن قليل.