هل تعاني من إجهاد العين؟ تعرف على طرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

إجهاد العين يعد من الأمور المؤلمة التي يتعرض لها الشخص المصاب بها، وهذا الأمر يسبب مشاكل كثيرة للعين، ومنها زغللة شديدة، وعدم القدرة على الرئوية بشكل قوي وجيد، وفيما يلى طرق التخلص من هذه المشكلة والتعرف على طرق العلاج حسب موقع “everdayhealth”.

أكد التقرير أن إجهاد العين، والتعرض لمشاكل وألم فيها، يتسبب في جعلك تستخدم كمادات دافئة على العين، فهي من الحيل التي تساهم بشكل ملحوظ في تهدئة العين، وتخفيف حدة الألم، وشعورها بالاسترخاء، كما أنها تعمل على زيادة تدفق الدم داخل العين.

وحث التقرير على طريقة القيام بالكمادات وهي في البداية يجب غسيل اليدين جيدا قبل القيام بالكمادات، وأيضا القيام بغسل العين جدا ثم وضع المنشفة الدافئة على العين لفترة لاتقل عن 10 دقائق.

كما نصح التقرير، بضرورة ارتداء نظارات الحماية من أشعة الكمبيوتر والموبيل لأنها تعمل على تقليل تعرض الاعين للإجهاد، وأيضا تقلل من امتصاص العين للضوء الأزرق .

من أفضل النصائح هي القيام بكمادات أكياس الشاي للعين، فهي من الحيل الجيدة لصحة العين والحفاظ عليها، والحد من تعرضها للتورم، ويتم وضعها باردة وتوضع على جفن العين.

وأضاف التقرير أنه يجب ممارسة تمارين تقوية عضلات العين، فهي لها دور كبير في تقليل إجهاد العين وتعرضها للألم والمشاكل، وهذه التمارين تتم عن طريق وضع أحد إصابعك على مسافة من العين ثم التركيز على مسافة بعيدة والعودة بالنظر للإصبع مرة أخرى.