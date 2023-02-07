الصحة التركية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ5434 حالة وفاة و31777 مصابا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 5434 والمصابين إلى 31777، مؤكدا أنه تم إرسال نحو 2500 طبيب إلى المناطق المتضررة بالزلزال.

وقال قوجة في مؤتمر صحفي: "أنشأنا جسرا جويا مع المنطقة المنكوبة واستخدمنا كل وسائلنا اللوجستية لنقل المساعدات".

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وفى وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.