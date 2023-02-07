اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 08:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المسح الجيولوجى الأمريكى: هزة بقوة 5 درجات تضرب كهرمان مرعش جنوبى تركيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:52 م
المسح الجيولوجى الأمريكى: هزة بقوة 5 درجات تضرب كهرمان مرعش جنوبى تركيا مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وفى وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.

هذا وقد أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر فى 10 محافظات فى جنوب شرق البلاد ضربها زلزال هائل أودى بحياة الآلاف.
 
وتواجه عمليات الإغاثة في المنطقة المعزولة قرب سوريا عراقيل بسبب عاصفة قوية أدت إلى جعل بعض الطرق غير سالكة وأبطأت عملية توصيل المواد الغذائية والمساعدات.

 


المسح الجيولوجي الأمريكي

كهرمان ماراش

زلزال تركيا

تركيا

زلزال

زلزال سوريا



الموضوعات المتعلقة

"علوم الفضاء": زلزال من 7-10 ريختر يدمر مدينة.. ومصر بعيدة عن حزام تركيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:32 م

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ4544 حالة وفاة ونحو 27 ألف مصاب

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:08 م

مراسل "القاهرة الإخبارية": اليونان تعمل على تجهيز مساعدات لإرسالها إلى تركيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:02 م

الكلام فى التريند.. زلزال الإسكندرية فى سنة 1303 البحر يصعد لـ نصف المدينة.. وزلزال جديد يضرب وسط تركيا بقوة 5.6 درجة.. والأرصاد: استمرار التقلبات الجوية ودرجات الحرارة الأقل منذ بداية الشتاء

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة