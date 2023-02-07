المسح الجيولوجى الأمريكى: هزة بقوة 5 درجات تضرب كهرمان مرعش جنوبى تركيا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وفى وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.