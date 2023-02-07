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تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ4544 حالة وفاة ونحو 27 ألف مصاب

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:08 م
تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ4544 حالة وفاة ونحو 27 ألف مصاب زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين وقعا فى البلاد الاثنين، إلى 3703 حالات وفاة، و22 ألفا و286 حالة إصابة.
 
هذا وقد أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر فى 10 محافظات فى جنوب شرق البلاد ضربها زلزال هائل أودى بحياة الآلاف.
 
وتواجه عمليات الإغاثة في المنطقة المعزولة قرب سوريا عراقيل بسبب عاصفة قوية أدت إلى جعل بعض الطرق غير سالكة وأبطأت عملية توصيل المواد الغذائية والمساعدات.
 
في السياق ذاته، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

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