اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى تعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها

السبت، 04 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى تعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها قناة السويس - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

التضامن فى أسبوع.. تحديث بيانات 400 ألف أسرة من المستفيدين من تكافل وكرامة
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على "فيس بوك" غير صحيح
أسعار قطار تالجو على خط القاهرة الأقصر تبدأ من 250 جنيها.. اعرف التفاصيل
وزير النقل يعلن انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو على خط "القاهرة / الأقصر" الأحد
الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ10 آلاف مواطن العام الماضى
جامعة القاهرة: تنفيذ خطة شاملة للصيانة وتجهيز المدن الجامعية فى إجازة نصف العام
كيف تذهب لمعرض الكتاب بسهولة من أى مكان بالقاهرة الكبرى؟
التموين تواصل صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

التنميه المحليه

الرى

الزراعه

النقل

التعليم

التموين

الاوقاف

جامعه القاهره

التعليم العالى

التربيه والتعليم

الثانويه العامه



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