التضامن فى أسبوع.. تحديث بيانات 400 ألف أسرة من المستفيدين من تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير 2023 ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- إقبال كبير على أجنحة وزارة التضامن بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ54 بما يشمل برامج "وعي" و"مودة" و"2 كفاية" و"التربية الإيجابية" و"مكافحة الإدمان والتعاطي"، بالإضافة إلى معرض ديارنا للتراث الحرفي.

- برنامح "فرصة" للتمكين الاقتصادى، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الشريكة، ينظم ورشة عمل لتدريب فريق وحدات "ابدأ رحلتك" على مستوى 6 محافظات تشمل بورسعيد ودمياط والاسماعيلية والمنوفية والبحر الأحمر واسوان، والتدريب.

- انطلاق المرحلة الثانية للمبادره الرئاسية لدعم صغار الصيادين "بر أمان"، وزارة التضامن الاجتماعي توزع 210 مركب في محافظات سوهاج وكفر الشيخ والأقصر.

- التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «ديارنا» للأثاث تحت مظلة محافظ الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاوني الانتاجي والجمعيات التعاونية للأثاث ومعرض للتراث، في سعي مستمر من الوزارة للتوسع في المنافذ التسويقية لصغار المنتجين.

- الهلال الاحمر المصرى يستمر في دوراته التدريبية في مجال الإسعافات الأولية ويقدم شهادات معتمدة للشباب الذين اجتازوا التدريب عبر المنصة التعليمية.

- برنامج تكافل وكرامة يُحدث بيانات 400 ألف أسرة من المستفيدين في جهوده المستمرة لتحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الاجتماع العام للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بدار التحرير بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء وتعلن عن إنشاء قرية التراث بجنوب سيناء وإطلاق 5000 فرصة عمل للسيدات والشباب بالمحافظة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزير الشباب والرياضة لتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات مكافحة الإدمان والإعاقة وإعداد الشباب قبل الزواج ودعم رعاية الأيتام بمراكز الشباب.

- عبر تقنية الفيديو كونفراس، القباج تشارك باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- بالتعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأكاديمية العلوم الشرطية الإماراتية تنظيم ندوة "الجاهزية للمستقبل – المنهج والتطبيقات : المجال الأمني نموذجًا"، والتى تاتى استكمالا لمسيرة المشاركة الفعالة والمثمرة بين الجانبين.

- تواصل الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب في الدورة رقم 54 لتوعية الزوار بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية التواصل مع الخط الساخن للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

- وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة المصرية الروسية بالتعاون مع وحدة الارشاد النفسى تنظمان ندوة "أنماط الشخصية"، ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا تنظم زياره لمؤسسة أطفال بلا مأوي لتوعية الطلاب بالقضايا الاجتماعية.

- تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشهد افتتاح المؤتمر السنوي الأول لمجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا" تحت مظلة الأستاد عبد المحسن سلامة، والأستاد حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بالوما آدمز نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والوفد المرافق لها لمناقشة التوسع في الشراكة بين الجانبين في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم برامج الهلال الأحمر المصري.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل رئيس المجلس الاعلى لجمعيات هيئة الشبان العالمية واللقاء، لمناقشة توفيق أوضاع الجمعية وأنشطتها المركزية والمحلية.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ندوة حول دور المراكز الثقافية فى مواجهة الفكر المتطرف والعولمة الثقافية ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور عدد واسع من الخبراء والمختصين.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يدرب 120 قيادة تطوعية لدى مؤسسة "حياة كريمة" على قضية مناهضة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، ووزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن إنشاء مركزين جدد لعلاج مرضى الإدمان بالقرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة.

- القباج تهنيء اللاعبة بتول مؤمن محمود بمركز تاهيل القصير بالبحر الاحمر والحائزة على بطولة الجمهورية فى الكاراتيه 2022 لاختيارها من افضل اللاعبين الرياضيين لعام 2023 من ذوى الإعاقة وتتعهد بتقديم كل الدعم لها ولنظرائها.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، بهدف مناقشة الاجراءات التحضيرية للمؤتمر الاقليمى للرعاية بالشراكة مع الجامعة العربية وبحضور دول عربية وأفريقية وخبراء دوليين في مجال الرعاية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل سيلفيان ميدلين نائب الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للامم المتحدة وماركو مجبيوريلى رئيس قسم التنمية البشرية بوفد الاتحاد الاوروبى، لمناقشة إنجازات وتحديات تنفيذ مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة.

بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تنظم النسخة الثالثة للبرنامج التدريبى لتعزيز قدرات الاخصائيين الاجتماعيين بدور إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بالوزارة.

- الدكتور محمد معيط وزير المالية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى بمقر وزارة المالية بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى والاجتماع يناقش قضايا الزوجة ذات الإعاقة والمعاش المبكر، وموضوعات تعاون بين الوزارتين.

- التضامن الاجتماعي تستعرض استراتيجية برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» في قضايا التربية الأسرية الإيجابية بالمؤتمر السنوي الأول لمجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام تحت عنوان «أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية».

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن نتائج المشروع البحثي "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود" بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال جلسة نقاشية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والبحث يرصد التكلفة التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب.

- القباج تتفقد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي المشاركة في الدورة رقم 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعلى رأسها برنامج وعي والتربية الإيجابية و2 كفاية ومكافحة الإدمان والتعاطي، وتلتقي بالشباب والأسر المترددين.