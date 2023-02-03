جامعة القاهرة: تنفيذ خطة شاملة للصيانة وتجهيز المدن الجامعية فى إجازة نصف العام

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة شاملة لإجراء أعمال الصيانة خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول تشمل مراجعة سلامة المصاعد وتجهيزات المدن الجامعية ، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن سيتم مراجعة شبكة إطفاء ومكافحة حرائق مطابقة للمواصفات العالمية لتوفير السلامة العامة للحفاظ على الطلاب والممتلكات بالمدن الجامعية والحرم الجامعى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن كليات الجامعة بدأت فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد مرور 48 ساعة من انتهاء ماراثون امتحانات التيرم الأول، لافتا إلى ان باقى كليات الجامعة تشهد انتظامات فى أعمال الكنترولات تمهيدا لإعلان النتائج تباعا وحتى بداية الفصل الدراسى الثانى.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضى ، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.