اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها

الجمعة، 03 فبراير 2023 05:38 م
الحكومة تنفى تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأى صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصرى، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التى تهدف إلى التشكيك فى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجى تلك المنشورات.
 
ea35f596-cd9c-4ef9-9845-9bdc4df30f45
 

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

هيئة قناة السويس

السويس

خبر

المنشورات

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:01 م

الرئيس السنغالى يلتقى ممثلى الشركات المصرية ويشيد بما تمتلكه من خبرات

الخميس، 02 فبراير 2023 11:56 م

الرئيس السنغالي لـ"مدبولى": مصر دائما نموذج متميز لأفريقيا

الخميس، 02 فبراير 2023 07:34 م

مصطفى مدبولى فى المائدة المستديرة الرئاسية بـ"قمة داكار لتمويل البنية التحتية فى أفريقيا": زيادة قدرة الكهرباء بمصر لـ52 ألف ميجاوات صعودا من 28 ألفا.. ونجحنا فى بناء شبكة طرق قوية وإعادة بناء موانئنا ومطاراتنا

الخميس، 02 فبراير 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة