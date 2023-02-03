إزالة بناء مخالف فى برج العرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وأشار مركز ومدينة برج العرب، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، شن المركز حملة إزالة أسفرت عن تنفيذ قرار ازالة رقم 39 لسنة 2022 عبارة عن دور ارضى بشارع انور السادات ببرج العرب القديم وإزالة فورية لأعمال البناء المخالف، ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالة وأعضاء اللجنة، وقسم شرطة برج العرب.

على صعيد آخر، شن حى المنتزه ثان فى الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التى أسفرت عن تحرير 11 محضر متنوعة، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجهت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزة، بحملة مكثفة ، للتصدى لظاهرة التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وانطلقت الحملة من منطقة المعمورة الشاطئ، وتفقدت العديد من المحال التجارية، وتم تحرير 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وكذلك 1 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك حيال 9 منشآت مخالفة من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.

وقام حى المنتزه أول الإسكندرية، بحملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق محال تجارية، وإزالة 50 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.



جانب من إزالة البناء (1)



جانب من إزالة البناء (2)