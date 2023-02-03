تحرير 11 محضرا لمحلات مخالفة لعدم إعلان الاسعار والشهادات الصحية بالمنتزه

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان في الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، بحملة مكثفة ، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وانطلقت الحملة من منطقة المعمورة الشاطئ ، وتفقدت العديد من المحال التجارية ، وتم تحرير 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين ، وكذلك 1 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و ذلك حيال 9 منشآت مخالفة من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.

وعلى صعيد آخر ، شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق محال تجارية ، وإزالة 50 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شوارع صلاح الدين شعبان و 57 من خالد بن الوليد وملك حفنى بحرى وجمال عبد الناصر و شارع خليل حمادة وخالد بن الوليد ، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 50 حالة إشغال متنوعة، وغلق 4 محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



