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أخبار 24 ساعة.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:01 ص
أخبار 24 ساعة.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية الدكتور خالد عبد الغفار
كتب: محمد الأحمدى

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التربيه والتعليم

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الثانويه العامه

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الاسكان

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