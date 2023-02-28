أخبار 24 ساعة.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم: البابل شيت بالثانوية العامة للإجابة عن الأسئلة الموضوعية فقط
وزير الأوقاف: المساجد فى رمضان ستكون فى أبهى صورة وخطة دعوية غير مسبوقة
الصحة تعلن أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة
التعليم: غدا آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023
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