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الصحة تعلن أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:40 م
الصحة تعلن أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أماكن استخراج شهادات الفحص الطبى للمقبلين علي الزواج بالجمهورية .

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مدة سريان الشهادة فحص المقبلين على الزواج 6 أشهر، من بدء إجراء الفحص الطبى، ولا يمكن إجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج بالمراكز الطبية الخاصة، وتجرى فقط بمراكز وزارة الصحة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، عقوبة تزوير شهادات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج مدة لا تقل عن 10 سنوات حبس وعقوبة استخدامها مدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

وكشف «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

أماكن تقديم الخدمات

 

أبو تشت وفرشوط ونجع حمادى
أبو تشت وفرشوط ونجع حمادى

 

أخميم ودار السلام
أخميم ودار السلام

 

أسوان
أسوان

 

أسيوط
أسيوط

 

الإدارة الصحية ببورسعيد
الإدارة الصحية ببورسعيد

 

الإسكندرية
الإسكندرية

 

الإسماعيلية
الإسماعيلية

 

الأقصر
الأقصر

 

البحر الأحمر
البحر الأحمر

 

البحيرة
البحيرة

 

التحرير بالبحيرة
التحرير بالبحيرة

 

الجيزة
الجيزة

 

الحسينية وصان الحجر
الحسينية وصان الحجر

 

الخارجة والداخلة والفرافرة
الخارجة والداخلة والفرافرة

 

الدقهلية
الدقهلية

 

السويس والأربعين وفيصل
السويس والأربعين وفيصل

 

السويس
السويس

 

الشرقية
الشرقية

 

الشهداء ومنوف
الشهداء ومنوف

 

العاشر من رمضان وأبو حماد بالشرقية
العاشر من رمضان وأبو حماد بالشرقية

 

العريش وبئر العبد
العريش وبئر العبد

 

العلمين والضبعة
العلمين والضبعة

 

الغربية
الغربية

 

الفيوم سنورس إسنا
الفيوم سنورس إسنا

 

الفيوم
الفيوم

 

القاهرة 2
القاهرة  

 

القاهرة 3
القاهرة 3

 

القاهرة 4
القاهرة 4

 

القاهرة 5
القاهرة 5

 

القاهرة
القاهرة

 

القليوبية
القليوبية

 

القنطرة غرب والقصاصين
القنطرة غرب والقصاصين

 

المحمودية وكوم حمادة
المحمودية وكوم حمادة

 

المنصورة وجمصة
المنصورة وجمصة

 

المنوفية
المنوفية

 

المنيا
المنيا

 

الوادى الجديد
الوادى الجديد

 

الواسطى وناصر
الواسطى وناصر

 

أماكن الجيزة
أماكن الجيزة

 

أماكن تقديم الخدمات
أماكن تقديم الخدمات

 

بنى سويف
بنى سويف

 

بورسعيد
بورسعيد

 

جانب من أماكن الجيزة
جانب من أماكن الجيزة

 

جنوب سيناء
جنوب سيناء

 

دسوق وبلطيم
دسوق وبلطيم

 

دمياط
دمياط

 

رأس سدر وأبو رديس
رأس سدر وأبو رديس

 

رأس غارب والغردقة
رأس غارب والغردقة

 

سوهاج
سوهاج

 

سيدى سالم وفوه
سيدى سالم وفوه

 

شبين الكوم
شبين الكوم

 

شربين
شربين

 

شرق ووسط الإسكندرية
شرق ووسط الإسكندرية

 

شمال سيناء
شمال سيناء

 

طما وساقلته
طما وساقلته

 

طنطا والمحلة وكفر الزيات
طنطا والمحلة وكفر الزيات

 

غرب أسيوط
غرب أسيوط

 

فارسكور والزرقا
فارسكور والزرقا

 

قليوب وبنها
قليوب وبنها

 

قنا
قنا

 

كفر الشيخ
كفر الشيخ

 

كفر شكر وقها بالقليوبية
كفر شكر وقها بالقليوبية

 

محافظة مطروح
محافظة مطروح

 

مراكز أسوان
مراكز أسوان

 

مراكز أسيوط
مراكز أسيوط

 

مركز إسنا وطود بالأقصر
مركز إسنا وطود بالأقصر

 

مغاغة والعدوة
مغاغة والعدوة

 

منيا القمح والزقازيق
منيا القمح والزقازيق

 


الصحة

شهادات فحص المقبلين علي الزواج

اليوم السابع بلس

مبادرة المقبلين على الزواج

شهادات الفحص الطبى

المقلبين على الزواج



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