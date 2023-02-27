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التعليم: عقد امتحانات الشهور لصفوف النقل بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:25 م
التعليم: عقد امتحانات الشهور لصفوف النقل بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهرى فبراير ومارس لصفوف النقل تعقد بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية التى تشرف على الامتحانات تكون بقيادة موجه المادة، مشددة على ضرورة التزام جميع المدارس بتوزيع درجات الامتحان وأيضا عدد الأسئلة فى كل اختبار.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل  بالمرحلة الثانوية.
 
وحددت الوزارة، مواعيد إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير، موضحة أنه يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الإلتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الشهور لصفوف النقل

مواعيد امتحانات الشهور لصفوف النقل

اخبار مصر

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