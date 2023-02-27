مدير تعليم الجيزة يكرم بطلات الجمهورية فى كرة الطائرة.. صور

كتبت - مرام محمد

التقى أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، منتخب المديرية لكرة الطائرة بنات للمرحلة الإعدادية بإدارة الهرم التعليمية، والذى حقق المركز الأول جمهورى فى كرة الطائرة، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأسامة إبراهيم موجه عام التربية الرياضية مركزي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة تفعيل الأنشطة بأنواعها وممارسة الطلاب لهواياتهم المفضلة.

وكرم مدير المديرية، بطلات الجمهورية لكرة الطائرة وهن، مريم محمد محمد محمد، وهنا محمد عبد الفتاح، وسما أحمد عبد العظيم، وملك إبراهيم الدسوقي، وندى محسن محمود محمد، ومرام محمد كامل زايد، ومريم محمد سعد الدين، وجنة عصام سيد عبده، ورشا أحمد السيد محمد، ورنين عبد القادر عبد الجواد، بالإضافة إلى مدرسات التربية الرياضية ومشرفات الفريق.

وقدم مدير المديرية، الشكر لبطلات منتخب الطائرة وقيادات إدارة الهرم التعليمية خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة، وشيرين فؤاد وكيل الإدارة، ومدرسات التربية الرياضية، نجلاء عبد العزيز محمد، وألفت عبد العزيز الموجه المشرفة على الفريق، وهناء عمر حسن موجه مشرف على الفريق، ورباب محمد كريم موجه تربية رياضية، وإلهام محمد عامر الموجهة الأولى، وهالة رمضان مدير العلاقات العامة بالإدارة، على هذا الإنجاز الكبير، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.



تكريم الطالبات