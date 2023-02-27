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التعليم: غدا آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:24 م
التعليم: غدا آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنتهى غدا الثلاثاء 28 فبراير الجارى المدة المخصصة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، على أن يتم استكمال تسليم الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة إلى المدارس خلال الفترة المقبلة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.
 
وأكدت الوزارة أنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:
 
https://office365.emis.gov.eg/
 
علمًا بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى:
https://moe-register.emis.gov.eg/
 
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022\2023 يوم 10 يونيو القادم والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

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