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أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تعلن إطلاق مشروع صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه للصك

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تعلن إطلاق مشروع صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه للصك وزارة الأوقاف
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"التموين": انخفاض حاد في أسعار الدجاج قبل رمضان والسعر لن يزيد عن 65 جنيها

الصحة: تزوير شهادات فحص المقبلين على الزواج ستكون صفرية مثل كورونا

الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ الانخفاض تدريجيًا بعد الجمعة المقبلة

وزير التعليم يوجه بصياغة أسئلة امتحانات الثانوية بصورة دقيقة

الأوقاف تعلن إطلاق مشروع صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه للصك

الأوقاف: حظر جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد

وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لبحث تقديم العون للمتضررين من الزلزال غدا

الصحة: الشرقية والقاهرة والجيزة الأكثر إقبالا بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

استقبال رسمي لرئيس الوزراء بمطار الدوحة فى مستهل زيارته.. فيديو

الرئيس السيسى: نشكر تضحيات أهالى سيناء.. بالاهتمام والعمل مش بالكلام

وزارة العدل تنبه على المأذونين بتطبيق المنظومة الجديدة للمقبلين على الزواج

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الطيور خلال الأيام الأخيرة لنحو 72 جنيها

"مصر للطيران" تعلن تغيير مواعيد رحلاتها من وإلى نيويورك اعتبارا من 26 مارس

 

 


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