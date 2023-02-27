أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تعلن إطلاق مشروع صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه للصك

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"التموين": انخفاض حاد في أسعار الدجاج قبل رمضان والسعر لن يزيد عن 65 جنيها

الصحة: تزوير شهادات فحص المقبلين على الزواج ستكون صفرية مثل كورونا

الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ الانخفاض تدريجيًا بعد الجمعة المقبلة

وزير التعليم يوجه بصياغة أسئلة امتحانات الثانوية بصورة دقيقة

الأوقاف تعلن إطلاق مشروع صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه للصك

الأوقاف: حظر جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد

وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لبحث تقديم العون للمتضررين من الزلزال غدا

الصحة: الشرقية والقاهرة والجيزة الأكثر إقبالا بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

استقبال رسمي لرئيس الوزراء بمطار الدوحة فى مستهل زيارته.. فيديو

الرئيس السيسى: نشكر تضحيات أهالى سيناء.. بالاهتمام والعمل مش بالكلام

وزارة العدل تنبه على المأذونين بتطبيق المنظومة الجديدة للمقبلين على الزواج

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الطيور خلال الأيام الأخيرة لنحو 72 جنيها

"مصر للطيران" تعلن تغيير مواعيد رحلاتها من وإلى نيويورك اعتبارا من 26 مارس