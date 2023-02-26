الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ الانخفاض تدريجيًا بعد الجمعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، حيث تشهد البلاد بدءًا من اليوم الأحد، ارتفاعًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من درجتين لـ 5 درجات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ تدريجيًا في الانخفاض بعد يوم الجمعة المقبل .

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "etc" اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث يشهد هذا الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، موضحة أن الحرارة المرتفعة ستكون ملحوظة بشكل أكبر يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم الخميس، لأنه من المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 و28 درجة مئوية، خلال فترات النهار.

وتابع: "سيكون هناك المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة، لأن مصادر الكتل الهوائية ستكون قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فضلًا عن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن ذلك يساعد بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرة الى أن المواطنين سيشعرون بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى حتى نهاية الأسبوع، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد، لأن العظمى ستصل هناك لـ 34 درجة مئوية خلال النهار.

وأوضحت غانم، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يسبب زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لكن رغم ذلك فصل الشتاء ما زال قائمًا ولم ينتهِ بعد، لأن بعد ذلك الارتفاع في درجات الحرارة، ستشهد انخفاضًا مرة أخرى، كما أن الأجواء مساءً تكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، فضلًا عن أتربة عالقة على أغلب المحافظات يومي الأربعاء والخميس، وسيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.