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وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لبحث تقديم العون للمتضررين من الزلزال غدا

الأحد، 26 فبراير 2023 07:03 م
وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لبحث تقديم العون للمتضررين من الزلزال غدا وزير الخارجية سامح شكرى
أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية، سيتوجه صباح غد الإثنين، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين. 
 
هذا، ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.

سامح شكرى

وزارة الخارجية

مصر

سوريا

تركيا

زلزال سوريا وتركيا

اليوم السابع بلس



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