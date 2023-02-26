"التموين": انخفاض حاد في أسعار الدجاج قبل رمضان والسعر لن يزيد عن 65 جنيها

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة المصرية حريصة على دعم صناعة الدواجن، والرئيس السيسى مهتم بصناعة الدواجن، موضحا أن الدواجن البرازيلية الموجودة الآن فى السوق هى جزء من المخزون الاستراتيجى لمصر.

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الفراخ البرازيلى ليست مستحدثة على مصر وموجودة فى مصر منذ عشرين سنة، قائلا: "الدولة ضد الاستيراد وقطاع صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة ولكن إحنا الآن فى ظروف استثنائية".

وأشار المهندس عبد المنعم خليل، إلى أن أسعار الدجاج ستنخفض كثيرا الفترة القادمة والسعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها، متابعا: "مع بداية رمضان الأسعار ستنخفض، وفى نزول فى الأسعار النهارده وبكرة وبعده، واحنا عارفين المخزون والاستهلاك، والسعر العادل هيكون من 62 إلى 65 جنيها، وعايزين نقلل حلقات التداول عشان نحقق السعر العادل".