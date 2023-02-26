وزير التعليم يوجه بصياغة أسئلة امتحانات الثانوية بصورة دقيقة

كتب محمود طه حسين

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، اليوم، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير، بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة.

كما أشاد الوزير بدور المركز القومي للامتحانات في إعداد بنوك الأسئلة، وتدريب 50 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لامتحانات هذا العام تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتيسير على الطلاب وتدريب معلمي المرحلة الثانوية بالكامل، كما ناقش الاجتماع تدريب القائمين على إدارة الامتحانات من خلال الفيديو كونفرانس.

وأكد الوزير على أهمية صياغة أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي بصورة دقيقة وواضحة، كما أكد على أهمية سرعة الإنتهاء من النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة موجهًا مدير المركز القومي للامتحانات بالإعلان عنه على موقع الوزارة الأسبوع المقبل.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على مقترح مشروع الموازنة للمركز للعام المالى 2024/2023، وخطة عمل المركز خلال العام القادم، وضرورة التركيز على رصد المشكلات الحياتية التي تواجه الطلاب والمعلمين في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة چيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور مصطفي رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات المركز القومي للامتحانات.