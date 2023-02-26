الرئيس السيسى: نشكر تضحيات أهالى سيناء.. بالاهتمام والعمل مش بالكلام

كتب الأمير نصرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يحدث تنمية كبيرة فى سيناء على مدى السنوات المضية، لأن حجم التكلفة لإنشاء بنية أساسية من شبكات طرق ومحطات كهرباء على 60 ألف كيلو كانت عالية وهو ما عاق التنمية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، أن ما حدث خلال السنوات الماضية كان من الممكن أن يتم تأجيله، موضحا أن ما تم صرفه فى تنمية سيناء والذى بلغ بالدولار من 40 إلى 50 مليار دولار إذا تم البدء فيه اليوم فسيكلفنا أضعاف هذا الرقم، بالإضافة لوقت التنفيذ.

وأشار الرئيس السيسى إلى حجم المحطات الضخمة التى تم إنشاؤها والجارى إنشائها، موضحا أن خطة الدولة فى المياه بأن تكون جميع المدن الساحلية لها محطات تحلية، قائلا: "اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى"، وتضحيات أهالى سيناء نشكرها بالاهتمام والعمل مش بالكلام.