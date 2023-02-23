حصاد الوزارات.. افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة.. صور
الصحة: فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن مبكرا عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى
التعليم تفتح باب تسجيل استمارة "1 سرى" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة
وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم
وزير الصحة: إطلاق تحديث الميثاق خطوة هامة للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة
المدارس تعلن توفير مجموعات دعم لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج
وزيرة التضامن: 560 مرشحًا تقدموا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية
مرفق الكهرباء ينشر 5 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر.. تعرف عليها
رضا حجازى: الوزارة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة
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