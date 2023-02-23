حصاد الوزارات.. افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة.. صور

الصحة: فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن مبكرا عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى