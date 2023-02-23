اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 06:39 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة

الخميس، 23 فبراير 2023 05:08 م
حصاد الوزارات.. افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة.. صور

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