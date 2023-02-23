اليوم السابع
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مرفق الكهرباء ينشر 5 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر.. تعرف عليها

الخميس، 23 فبراير 2023 03:57 م
مرفق الكهرباء ينشر 5 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر.. تعرف عليها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض النصائح لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهى كالاتى:

1-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار

4- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالى تستهلك كهرباء أقل.

5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org   

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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