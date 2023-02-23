مرفق الكهرباء ينشر 5 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض النصائح لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهى كالاتى:

1-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار

4- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالى تستهلك كهرباء أقل.

5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).