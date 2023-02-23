اليوم السابع
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انعقاد أول اجتماع للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية

الخميس، 23 فبراير 2023 01:15 م
انعقاد أول اجتماع للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية، وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق الهوبى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

وقالت الدكتورة مايسة لطفي مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، أن ذلك يأتى بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا للقرار الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المعمل المركزي للزراعة العضوية (الإدارة العامة للزراعة العضوية) والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

وأضافت لطفي، أنه تم مناقشة بعض النقاط الخاصة بتفعيل لائحة الرسوم ومناقشة كيفية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية، كما تم مناقشة ضوابط الرقابة والفحص بالاسواق.

 

وأشارت مدير المعمل، إلى أنه تم أيضا ترجمة القانون ولائحته التنفيذية ترجمة معتمدة وإرسالها إلى المفوضية الأوروبية ببروكسيل وذلك فى  يونيو الماضي، حتى يتسنى مقارنة القانون المصرى ولائحته التنفيذية بقوانين الاتحاد الأوروبي واعتماده وإدراج مصر ضمن قائمة الدول التى تمتلك تشريعا ينظم الزراعة العضوية.


الزراعة العضوية

البحوث الزراعية

الاتحاد الاوربى

الهيئة القومية لسلامة الغذاء



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