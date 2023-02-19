الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. 271 مركز تجميع ألبان مطورا فى جميع المحافظات لخدمة المواطنين الأحد، 19 فبراير 2023 12:01 ص وزارة الزراعة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزارة التضامن: أطلقنا عدة مبادرات لكبار السن على رأسها "الحياة أمل" 1.6 مليون عملية.. الصحة تكشف إنجازات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار (إنفوجراف) الزراعة: 271 مركز تجميع ألبان مطورا فى جميع المحافظات لخدمة المواطنين محافظة الجيزة تعلن تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى إمبابة انقطاع المياه عن أكثر من 22 منطقة بالقاهرة الجديدة بسبب أعمال الصيانة البيئة: حساب خدمى بـ30 مليون جنيه لمشروعات مستدامة فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة الرئيس السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة وطقس مائل للدفء نهارا والعظمى بالقاهرة 21 درجة خليك واعى.. لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بداية من مارس الخارجية تتابع عمليات البحث عن المصريين المفقودين جراء زلزال سوريا وتركيا وزير الأوقاف: تحسين أحوال الأئمة ورعاية المواهب والنوابغ أهم أولوياتنا التعليم تعلن جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023.. صور إقبال كبير من حاملي الشهادة الإعدادية على التقديم بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية التعليم: امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل أول مارس والأسئلة فيما درسه الطالب الحكومة: 4.2 مليار جنيه لإنشاء وتوسعة 8400 فصل دراسى بـ75 تجمعا حضريا التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ2477 محلا التربية والتعليم رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023 مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023 الدروس العملية لمدارس التعليم الفنى موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 جدول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 جداول امتحانات الدبلومات الفنية 202 مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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