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أخبار 24 ساعة.. 271 مركز تجميع ألبان مطورا فى جميع المحافظات لخدمة المواطنين

الأحد، 19 فبراير 2023 12:01 ص
أخبار 24 ساعة.. 271 مركز تجميع ألبان مطورا فى جميع المحافظات لخدمة المواطنين وزارة الزراعة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
وزارة التضامن: أطلقنا عدة مبادرات لكبار السن على رأسها "الحياة أمل"
 
1.6 مليون عملية.. الصحة تكشف إنجازات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار (إنفوجراف)
 
الزراعة: 271 مركز تجميع ألبان مطورا فى جميع المحافظات لخدمة المواطنين
 
محافظة الجيزة تعلن تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى إمبابة
 
انقطاع المياه عن أكثر من 22 منطقة بالقاهرة الجديدة بسبب أعمال الصيانة
 
البيئة: حساب خدمى بـ30 مليون جنيه لمشروعات مستدامة فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة
 

 


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