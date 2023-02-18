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وزارة التضامن: أطلقنا عدة مبادرات لكبار السن على رأسها "الحياة أمل"

السبت، 18 فبراير 2023 05:15 م
وزارة التضامن: أطلقنا عدة مبادرات لكبار السن على رأسها "الحياة أمل" وزارة التضامن
رامي محيي الدين

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قال محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن، المسنين هم أباءنا وأمهاتنا وأفنوا حياتهم وقدموا الكثير، واستراتيجية مصر لحقوق الإنسان تمنح الدولة لكبار السن كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والصحية.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دى إم سى، وزيرة التضامن أطلقت عدة مبادرات لفئة كبار السن كانت على رأسها مبادرة الحياة أمل وكانت تهدف إلى الدمج المجتمعى لكبار السن وتم تطبيقها في أكثر من محافظة وما زالت مستمرة.
 
وتابع، وزارة التضامن تعمل على عدة محاول بآليات معينة مثل محور الحماية الاجتماعية ويتضمن الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة والقروض الت يتيحها بنك ناصر ومحور الرعاية ويتضمن 166 دار رعاية على مستوى الجمهورية والأندية التي تقدم الخدمات الصحية والرياضة والاجتماعية والترويحية.
 
وأكد، هناك مظلة للتأمين الصحى الشامل لجميع المسنين ويدخل كبار السن في مظلة التأمين الصحى وهى منظومة خاصة بالدولة وتم تطبيقها في عدد من المحافظات وليس لنا علاقة بالمؤسسات الخاصة.
 

التضامن

وزارة التضامن

الحياة أمل

السفيرة عزيزة



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